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"مصر للتأمين" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:06 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،  وربح  رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.

وتصدر سهم المهندس للتأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.1% وبسعر 12.5 جنيه ، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو بنسبة 8.4% وبسعر 0.503 جنيه ، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري  بنسبة 8% وبسعر 5.8 جنيه .

وإحتل سهم بنك كريدي اجريكول مصر الترتيب الرابع بنسبة 7.5% وبسعر 27.9 جنيه ، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.4% وبسعر 2.7 جنيه.

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