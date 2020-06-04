"مصر للتأمين" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.





وتصدر سهم المهندس للتأمين الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.1% وبسعر 12.5 جنيه ، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو بنسبة 8.4% وبسعر 0.503 جنيه ، تلاه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 8% وبسعر 5.8 جنيه .





وإحتل سهم بنك كريدي اجريكول مصر الترتيب الرابع بنسبة 7.5% وبسعر 27.9 جنيه ، ثم سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.4% وبسعر 2.7 جنيه.



