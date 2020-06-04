الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كوبا للحد من تفشي كورونا





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، و سيستفيد منها 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".





وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا بدر عبدالله سعيد المطروشي : "أقامت دولة الإمارات وكوبا علاقات قوية في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة كورونا؛ لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس".





ومن الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا خلال السنوات الخمس الماضية بلغت أكثر من 47 مليون درهم.





وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 ألاف من المهنيين الطبيين.



