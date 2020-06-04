تداولات البورصة المصرية ترتفع لـ 1.4مليار جنيه في ختام أول أسبوع من يونيو





سجل إجمالي التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 1.4 مليار جنيه بأحجام تداول 367.1 مليون ورقة عبر تنفيذ 42.7 ألف عملية بيع وشراء ، وتم التداول علي 176 سهر ارتفع منهم124 سهر وانخفض26 سهم وإستقر 26 سهم.





وسجل قيم التداولات داخل المقصورة تداولات بحوالي1.7 مليار جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون نحو 281.2 مليون جنيه ، وسوق خارج المقصورة 112.1 مليون جنيه.





وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، وعمقت المؤشرات من مكاسبها مع شراء المؤسسات المحلية علي الأسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي وتراجع مبيعات الأجانب تزامناً مع تراجع سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار وارتفاع الأسواق العالمية والنفط





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.









وإتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بحوالي 215.2 مليون جنيه بنسبة إستحواذ وصلت الي 71.4% ، بينما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 144.4 مليون جنيه و 70.7 مليون جنيه وبنسب استحواذ 22.6% و5% علي التوالي.





وإستحوذت تعاملات المؤسسات علي نسبة 55.9% وإتجهت باقي التعاملات ناحية الافراد بنسبة 44%.





وقال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة أتش دي للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة " egx30 " أمام اختبار مستويات مقاومة هامة 10500 نقطة، يأمل باختراقها والإغلاق مستقرًا أعلها بنحو 150 نقطة؛ ليتأكد بذلك أنه قام بتخطي تلك المستويات خاصة بعد فشل ثلاث مرات في اختراقها.



