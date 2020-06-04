أحمد حسن وزينب يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة والدها

أشعلا أحمد حسن وزينب "اليوتيوبر" مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس الموافق الـ4 من يونيو، عقب استغلالهما وفاة والدها وتصوير المشهد ما لاقى هجومًا كبيرًا على الثنائي بعد هذه الفعلة.





أحمد حسن وزينب





وهاجم رواد "السوشيال ميديا" الثنائي أحمد حسن وزينب لخروجهما عن الأعراف والتقاليد مستغلين الوفاة من أجل تحقيق شهرة وأرباح على حساباتهم الرسمية، متناسين حرمة الموقف والتقاليد التي تنبذ هذه الأفعال.





موقف أحمد حسن وزينب





واستغلا أحمد حسن وزينب وفاة والدها وقامو ببث وتصوير فيديو عقب الوفاة لرصد ردود الفعل في عمل مشين ندد به الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التي حقق الثنائي خلالها نجاحات وأموال كثيرة.





أحمد حسن وزينب يثيران الجدل





وأثار أحمد حسن وزينب العديد من الأزمات والتي تتعلق بنشر وتصوير فيديوهات في أوقات عصيبة من أجل الحصول على مزيد من المشاهدات وتحقيق أرباح كبيرة من خلال إثارة الرأي العام.





التعليقات على أحمد حسن وزينب





وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي سلبية للثنائي أحمد حسن وزينب والتي أدانت ما فعلوه، ليكتب أحد المتابعين: "بعد ما كنت خلاص ابتديت احبهم بجد ندمت اوي لأنهم لسه فيهم نفس العاده الوسخه بتاعتهم ، زينب محمد والدها اتوفي".





ردود الفعل على أحمد حسن وزينب





وعلق آخر على أحمد حسن وزينب قائلاً: "يعني انت بتشهر بيها ليه ، عشان تلم فيوز ولايكس كالعاده ما هو بردو دا مش حب يا ابني انت لو بتحب مراتك زي ما بتحاول تثبت لينا مش هتفكر تصورها فيديو وهي ف ظروفها دي عالاقل هتحاول تبقي جمبها لحد ما تعدي المحنه دي بس انت حقيقي مقرف وكلب شهره"، في رسالة قوية وعنيفة للثنائي.





أحمد حسن وزينب ورد المتابعين





وشهد فيديو أحمد حسن وزينب توضيح بشأن تعرض زينب لصدمة كبيرة بعد وفاة والدها، أدت إلى فقدان جنينها ودخلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مؤكدًا أنها اضطرت للخروج للعناية به على الرغم من سوء حالتها، وذلك بعد أن علمت بتعرضه لحمى شديدة، جعلته يظن في البداية بأنه مُصاب بفيروس كورونا المستجد.





إصرار أحمد حسن على تصوير زينب





وأصر أحمد حسن على تصوير زوجته زينب على مدار 17 دقيقة مدة التصوير يحاول فيها مواساتها برغم حالتها السيئة وانهيارها التام، وتنوعت اللقطات ما بين غرفة النوم، وحديقة المنزل، ليشهد بعدها هجومًا حادًا عليه وعلى زوجته.



