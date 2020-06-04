تعرف علي أداء بورصة الكويت في ختام أخر جلسة في الأسبوع





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحاً 8.45 ليغلق عند مستوى 5022.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحاً 5.17 نقطة ليغلق عند مستوى 55458.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 4162.78 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44%، رابحاً 17.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4051.17 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 154.8 مليون سهم بقيمة 24.3 مليون دينار كويتى عبر 6987 صفقة.









وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.49%، أعقبه قطاعى السلع الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.025، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%.





وجاء سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجةببورصة الكويت بارتفاع نسبته 9.55%، يليه سهم الشركة الأهلية للتأمين بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.37%، فيما تصدر سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.27% ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 6.50%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 4.94%.