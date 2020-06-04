Advertisements

"الصحة" السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة و 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 806 حالات تعافٍ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 68,965، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات، وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، نصائح مهمة لكبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية.

وشملت النصائح ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان، والحوامل، والمرضعات، وضِعاف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة؛ وذلك لتعريفهم بالتعامل مع الأعراض، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.

وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات وغيرها.

كما تضمن الدليل نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك الحوامل والمرضعات، وتطرق الدليل أيضًا إلى أبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس المملكة الصحة السعودية

أخبار تهمك

خبر سار لريال مدريد قبل استئناف الليجا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ أقل من ساعة

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة تحذر من مخالطة الإبل: أحد أسباب الإصابة بفيروس كورونا

عدد الوفيات الناجمة عن إنفلونزا الخنازير يقترب من 100 في ميانمار

رئيس "قسم الصحة بجامعة القاهرة" تكشف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أبرزها "عدم تبادل الزيارات وتناول سوائل".. 6 نصائح لكبار السن بشأن كورونا

أبحاث علمية: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

بعد تأكيد "الصحة العالمية" خطورته.. نصائح للمدخنين تحميهم من كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين