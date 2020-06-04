"الصحة" السعودية تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1975 إصابة و 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 93157 حالة، في حين بلغ إجمالي ا لوفيات بالفيروس إلى 611 حالة، وتم تسجيل 806 حالات تعافٍ ليرتفع العدد الإجمالي لحا لات التعافي إلى 68,965، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأصدرت وزارة الصحة، في وقت سابق، دليلًا للفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا، بهدف عرض طرق الوقاية، والاحتياطات اللازمة لهذه الفئات، وتناول الدليل الذي نشرته الوزارة بعدة لغات عبر منصتها التوعوية "عش بصحة"، نصائح مهمة لكبار السن ومرضى السكري ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والأوعية الدموية.





وشملت النصائح ذوي الأمراض الصدرية والتنفسية، والمصابين بنقص المناعة المكتسب، ومرضى الكلى، ومرضى السرطان، والحوامل، والمرضعات، وضِعاف المناعة المصابين بالسمنة الشديدة؛ وذلك لتعريفهم بالتعامل مع الأعراض، كما تطرق الدليل إلى طرق الوقاية وآلية التواصل مع مركز 937، وما الذي ينبغي فعله لحماية هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بكورونا.





وتضمن الدليل نصائح عامة للجميع من أبرزها البقاء في المنزل، وتجنب لمس الحيوانات، واستمرار تناول الأدوية، والاهتمام أكثر بالنظافة، والحرص على مواصلة النشاط البدني، ولبس الكمامة القماشية عند الخروج من المنزل، وترك مسافة آمنة، وعدم مشاركة الآخرين الطعام وأدواتهم، وتجنب التجمعات وغيرها.





كما تضمن الدليل نصائح خاصة لكبار السن ومرضى السكري والضغط ومرضى القلب والأوعية الدموية ومرضى الأمراض الصدرية التنفسية والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرضى السرطان وكذلك الحوامل والمرضعات، وتطرق الدليل أيضًا إلى أبرز الأسئلة الشائعة والإجابة عنها، واحتوى أيضًا على التعريف بالتطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الصحة وآلية الاستفادة منها.