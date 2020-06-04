أندية أوروبية تُهدد تعاقد الأهلي مع بديل أحمد فتحي

دخل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ووادي دجله الحالي، ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووضعت أندية برتغالية وتركية، أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط الفريق الدجلاوي، ضمن الحسابات الفنية للحصول على توقيعه بداية من الموسم الجديد.





وكانت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، أوصت الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتعويض رحيل أحمد فتحي، بنهاية الموسم الجاري.





وكان النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق رحيل أحمد فتحي وعدم تجديد تعاقده لفترة أخرى، قبل أن يعلن بيراميدز الحصول على خدماته بصفة نهائية.





وقامت شركة تسويق، بجلب بعض العروض للاعب من الدوري البرتغالي والتركي، من أجل الرحيل والحصول على فرصة الاحتراف مستقبلًا.





وظهر بيكهام، بمستوى مميز مؤخرًا مع المنتخب الأولمبي وساهم في التتويج بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي، والتأهل لأولمبياد طوكيو اليابان.



