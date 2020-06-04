جمعية محبي مصر السلام تحيي ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر

أحيت جمعية محبي مصر السلام برئاسة هاني عزيز ذكرى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، والتي كانت دوما ملجأ للقديسين والأنبياء وكل من قصدها منذ الأزل.

ونظرا لظروف جائحة الكورونا هذا العام والتي اجبرت العالم على التباعد، ارتأت الجمعية الا يحول ذلك دون تمجيد هذه الذكرى العطرة و ذلك بتقديم هذا العمل الفني الذي تتوجه كلمة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية المعظم.

حيث تقدمت بهذا العمل لمصرنا الغالية في هذا الظرف الصعب مؤكدين على وحدة هذا الشعب في التصدي للمصائب و المحن ومقتادين بالدرس الذي قدمه السيد المسيح له المجد للبشرية منذ ان كان في المهد في الصبر على الشدائد والصعاب.

وجاءت كلمة البابا على النحو التالي:

"تأسست الكنيسة الارثوذكسية المصرية في التاريخ والزمن من خلال ثلاث احداث هامة ، الحدث الاول قبل الميلاد من خلال نبوئة اشعياء عندما قال في ذلك اليوم يكون هناك مذبح للرب في وسط قلب مصر قبل ميلاد السيد المسيح بحوالي 700 عام ، والحدث الثاني كان مجيئ السيدة مريم العذراء ونجلها عيسى والصديق يوس النجار الى مصر قدوما من فلسطين ، حيث مكثت العائلة المقدسة في مصر 3 سنوات وستة اشهر وعشرة ايام ، اما الحدث الثالث الذي ساهم في تاسيس الكنيسة الارثوذكسية في مصر فقد كان ماريمرقص في منتصف القرن الاول الميلادي والذي انتهت حياته علي ارض مدينة الاسكندرية في عام 68 ميلاديا .

وجاءت العائلة المقدسة الي مصر واختصت مصر بهذه الزيارة وهذا الاحتماء دون دول العالم ، حيث عاشت وتنقلت بين مختلف الاراضي المصرية مرورا بسيناء وامتدادا الي الوجه البحري شرقه وغربه ، والقاهرة القديمة ، ثم نزولا الي الصعيد حيث امتدت الرحلة حتي منطقة جبل دورونكا وجبل اسيوط ومنطقة دير المحرق .

هذه الزيارة اختصت بها مصر فقط ،فنحن نحتفل بها سنويا يوم الاول من شهر يونية من كل عام ، وهذا الاحتفال نقيمه كنسيا منذ القرون الاولي الميلادية ، وهو يعتبر في العرف الكنسي كعيد يخص السيد المسيح .

هذه الزيارة باركت مصر كلها فقد كان احتفال يخص مصر ، حتي بدا الاقباط المصريون يسافرون ويهاجرون حول العالم ، فاصبح عيدا يخص الاقباط في جميع انحاء العالم وليس مصر وحدها .

اهنأكم بتذكار دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة الي مصر في الاول من يونيو ، والذي اصبح يوما عالميا " .