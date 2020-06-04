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مطار أبوظبي يستعد لعودة نشاط السفر ويضع 10 إرشادات

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:17 م
مطار أبوظبي
مطار أبوظبي
وكالات
أعلن مطار أبوظبي الدولي، اليوم الخميس، عن استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة توفر لهم السلامة والراحة من الدخول إلى المطار وحتى المغادرة، نقلاً عن صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال المطار، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" في رسالة بعنوان "سلامتكم هي أولويتنا"، إنه حدد 10 إرشادات لسفر آمن وهي: -

1- وصول المسافرون كحد أقصي قبل 4 ساعات من وقت انطلاق رحلتهم
2- ممارسة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين في كافة الأوقات.
3- ارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت.
4- التحقق مع شركات الطيران بخصوص الفحوصات السريعة.
5- مراعاة مواعيد حظر التجوال.
6- السماح بدخول مبني المطار للمسافرين حاملي التذاكر فقط.
7- إجراء فحص حراري لسلامة الركاب.
8- إجراء فحص دم مباشرة في منطقة التفتيش إن كانت الوجهة تقتضي ذلك.
9- استخدام أدوات كشف المعادن لضمان تجربة من غير ملامسة.
10- تعقيم العلب قبل وبعد الاستخدام.

ولا يزال تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة ساري المفعول، ويتم فقط السماح مؤقتاً بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتوقع مجموعة الاتحاد للطيران عودة تشغيل رحلاتها المنتظمة بدء من مطلع شهر يوليو القادم، بناءً على رفع قيود السفر المفروضة، وذلك مع استعداد الناقلة بتشغيل جدول رحلاتها الدولية من وإلى أبوظبي.

وستقوم الناقلة بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهر يونيو، والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم والبالغ عددها حالياً 19 وجهة، كما تشغل الناقلة عدد من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي من 17 وجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين على العودة إلى الإمارات.

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