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يوسف الشريف منزعج من هذا الأمر.. ويؤكد: "ليس لي حسابات على الفيسبوك"

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:13 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
أحمد رمضان متولي

أكد النجم يوسف الشريف، أنه ليس له أي أكونت على صفحات التواصل الاجتماعي سور "تويتر"، وهو موثق وانه ليس له أي أكونت شخصي على فيسبوك أو انستجرام وله صفحة موثقة على فيسبوك يتابعها من خلال ادمنز تابعين له قائلا "معنديش اكونتات ليا ومسؤول عنها على صفحات السوشال ميديا الا اكونتي الموثق على تويتر".

 

وناشد "الشريف" الجمهور إلا ينصاعوا خلف اي أخبار غير صادرة من أكونته الموثق.

 

وتابع أن التويتات المفبركة بالفوتوشوب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هي بمثابة أمر مزعج له ومن يريد التأكد من اي تويتة له يمكن أن يرجع للاكونت الموثق على تويتر.

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