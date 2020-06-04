صحيفة إماراتية: كورونا فرض على العالم أجمع قوانين جديدة

قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" فرض على دول العالم أجمع قوانين جديدة وعادات أصبحت من التزامات الجميع سواء الأفراد أو المجتمعات، وسلط الضوء على القطاعات الأكثر أهمية في كل دولة وهي الصحة والتعليم والغذاء.





وأضافت الصحيفة الإماراتية: لأن الوباء الخطير العابر للحدود قد فتح العيون على مخاوف يمكن أن تفاجئ العالم بدون إنذار، وبالتالي فلن تكون بمنأى عن المآسي إلا الدول التي تستعد جيداً وتجيد الاستثمار سواء في كوادرها البشرية أو البنية التحتية، ومن هنا فالوضع الاقتصادي في كل دولة لا يحتمل الضعف.





وتساءلت إلى أي مدى يمكن الاستعداد في ظل وجود أزمات كثيرة عالقة تترواح مدتها بين سنوات وعقود؟، وتنعكس على كافة مناحي الحياة في مكان وجودها من حيث الأمن والصحة والاستقرار وغير ذلك، وفوق كل هذا تداعيات الجائحة الوبائية التي فاقمت المعاناة والويلات وبددت الآمال في الكثير من الدول بضوء في آخر النفق.





وأشارت إلى أن العالم يتغير بسرعة ولابد من امتلاك مقومات المرونة في التكيف والتعامل مع المستجدات أياً كانت وما تفرضه من تحديات، أما انتهاج أساليب قديمة عفا عليها الزمن فلن ينتج إلا المزيد من صرخات المعاناة التي تأثر منها الكثير بشكل محزن في عدد من الدول، والتي لن تسمح بأي نهضة حقيقية أو تنمية تواكب متطلبات العصر.



