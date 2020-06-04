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اتحاد الغرف التجارية يكشف عن موعد الانتقال للمقر الجديد

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:08 م
اثناء التوقيع
اثناء التوقيع
الفجر الاقتصادي

يستعد اتحاد الغرف التجارية للانتقال لمقره الجديد فى القاهرة الجديدة بعد الكثير من التأجيل، ويسعي لتقديم المزيد من الخدمات بعد استلام المقر من الشركة المنفذة.

وقع المهندس ابراهيم محمود العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  المصرية اليوم الخميس ملحق لعقد استلام المبنى الجديد للاتحاد مع  محمد صلاح  الدين سلامه رئيس شركة ديتاك وينص العقد علي تسليم المبنى جاهزا للتشغيل خلال خمسة اشهر ليتمكن الاتحاد من تقديم الخدمات المستحدثة لمنتسبيه بكفائة وفاعلية.

ياتي ذلك فى اطار خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحديث والتطوير والتحول الرقمي  والتى تستدعى سرعة الانتقال الى المقر الجديد.

كما ياتي هذا الافتتاح في ظل التوقف 10 سنوات لاستلام المبني لظروق مختلفة ويعتبر المقر الجديد هو الاول لاتحاد الغرف التجارية  يتم تصميمه ليكون مبنى ذكى بكافة تكنولوجيات الاتصالات و المعلومات الحديثة من خلال بروتوكول موقع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو ايضا مبنى اخضر صديق للبيئة حيث يعمل بالغاز الطبيعى لخفض الانبعاثات، وبه كافة تكنولوجيات ترشيد الطاقة.

وتم انشاء المبنى على مساحة 3857 مترومكون من ستة ادوار بخلاف الارضى والبدروم بمساحة 930 متر للدور الواحد ومزود بجراجات لـ50 سيارة.

ويتضمن الدور الارضى والاول المكتبة وقطاعات التعامل مع الزوار والمكتبة والمركز الصحفى ومركز الاجتماعات عن بعد وقاعات اجتماعات متعددة تسع 50 و 150 و200 فرد، ويتضمن الدورين الثانى والثالث ادارات الاتحاد وقاعات اجتماعات ، وفى الرابع رئاسة الاتحاد والامانة العامة ورؤساء القطاعات، وفى الخامس الهيئات الدولية التى يستضيفها الاتحاد والسادس قاعات متعددة الوظائف والكافيتيريا، ويتضمن البدروم قاعة مؤتمرات تسع 750 فرد مزودة باحدث تكنولوجيات الاتصالات والعرض.

وقال المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ان  المقر الجديد  يستضيف اتحاد الغرف الافريقية، والمكاتب الاقليمية لغرفة التجارة الدولية ، والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد الغرف العربية، إلي جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم بهدف دعم تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ليكون مقر الاتحاد الجديد هو بوابة مصر الحديثة للعالم اجمع.

ونوه "العربي" إلي أنه مع الانتقال الى المبنى الجديد سيتمكن الاتحاد من تقديم العديد من الخدمات المستحدثة من تدريب وربط لمنتسبيه مع المستوردين حول العالم وموردى التكنولوجيا ، كما سيتم تنظيم المؤتمرات بالمقر الجديد سواء عن بعد باستخدام تكنولوجيات الاتصالات او فى قاعة المؤتمرات الكبرى، الى جانب الدورات التدريبية التى يقدمعا لمنتسبيه.

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مقر اتحاد الغرف التجارية الجديد غرفة التجارة الدولية القاهرة الجديدة اتحاد الغرف التجارية

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