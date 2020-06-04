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رونالدو يستعد بقوة لعودة الدوري الإيطالي

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يواصل استعداده لعودة الدوري الإيطالي وإظهار إحترافيته التي يتميز بها عن غيره والتي قادته إلى معانقة المجد في السنوات العشر الأخيرة.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كريستيانو رونالدو حضر أمس مركز تدريبات يوفنتوس قبل 4 ساعات من الموعد المحدد للتدريبات الجماعية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن كريستيانو رونالدو حضر أمس إلى مركز تدريبات يوفنتوس مبكرًا من أجل إجراء مجموعة من التدريبات بشكل منفرد قبل الإنضمام إلى زملائه في الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رونالدو قام بإجراء اختبارات متعلقة بمستوي لياقته وأظهرت أنه في حالة مثالية بل أنه أفضل في الوقت الحالي بدنياً مما كان عليه قبل فترة التوقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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