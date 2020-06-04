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خبر سار لريال مدريد قبل استئناف الليجا

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:28 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

 

تلقت جماهير ريال مدريد الإسباني، خبرا سارا قبل استئناف بطولة الدوري الإسباني من جديد، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر.

 

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، ان البلجيكي إدين هازارد بات جاهزا للمشاركة مع ريال مدريد في الليجا.

 

وأشارت التقارير، إلى أن هازارد سيكون متاحا أمام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في مباراة إيبار المقبلة بالدوري الإسباني.

 

ويلتقي ريال مدريد مع إيبار في أول مباراة له بعد استئناف الليجا، والتي توقفت بسبب جائحة كورونا منذ 12 مارس الماضي.

 

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا ويفصله نقطتين عن برشلونة الإسباني متصدر المسابقة.

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