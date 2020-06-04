Advertisements

"الصيف لم يُفقد بعد".. رئيس الوزراء الأيرلندي يدعم الجسور الجوية

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تأمل أيرلندا أن تكون قادرة على التوصية باستئناف السفر الجوي مع عدد مختار من البلدان في عدد من الأسابيع، حسبما صرح رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، اليوم الخميس، مخبرًا المصطافين المحتملين بأن "الصيف لم يُفد بعد".

وقال "فارادكار" للبرلمان: "آمل أنه مع عودة العالم إلى طبيعته الجديدة، سنشهد استئنافًا للسفر الجوي الدولي، في المقام الأول من خلال الجسور الجوية مع البلدان التي قمعت الفيروس إلى حد مماثل لبلدنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "ولكن هذا على بعد بضعة أسابيع، ومن السابق لأوانه أن يحجز أي شخص عطلته حتى الآن ولكن الصيف لم يضيع بعد".

كما أكد "فارادكار"، اليوم الخميس، أنه يأمل في الإعلان عن تسريع خطة إعادة فتح يوم الجمعة قبل دخول المرحلة الثانية من المراحل الخمس الأسبوع المقبل.

تخطط بعض الدول الأوروبية مثل؛ ألمانيا، وإسبانيا، والنمسا، لرفع القيود الحدودية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد مع الدول المجاورة هذا الشهر، وهو أمر كانت أيرلندا أكثر حذرًا بشأنه حيث أنها تفتح اقتصادها ببطء.

تطلب أيرلندا من أي شخص يدخل البلاد أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا ويتوقع أن يخطو خطوته الأولى إلى السفر غير الضروري عبر ما يسمى "الجسور الجوية" مع البلدان الأخرى التي تشترك في مستويات منخفضة من الإصابة بالفيروس.

أبلغت أيرلندا عن 1659 حالة وفاة تتعلق بما يزيد قليلاً عن 25000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا. انخفض عدد الحالات والوفيات والقبول في المستشفى في الأسابيع الأخيرة.

ستقوم الحكومة بمراجعة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمسافرين في 18 يونيو. وقد قامت شركات الطيران، وخاصة شركة طيران إيران إيرلندية، بدفعها بقوة ضد القواعد التي تقول إنها مستحيلة التنفيذ.

أخبار تهمك

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة انتقال ستيرلينج إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ 37 دقيقة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة توضح حقيقة معاقبة سائقي السيارات الخاصة لعدم ارتداء الكمامة

منذ أقل من ساعة

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين