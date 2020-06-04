Advertisements

السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد شركة غاز الفيوم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من إلتزام العاملين والمواطنين المترددين على الشركة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحمايتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ورود عدة شكاوى بشأن تزاحم المواطنين على الشركة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السكرتير المساعد للمحافظة، تفقد شركة الغاز وأماكن انتظار المواطنين وأماكن سداد الفواتير المستحقة أو الإشتراكات الجديدة، لافتًا أن السكرتير المساعد أكد على ضرورة التباعد بين المواطنين وإلزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية المقررة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وشدد السكرتير المساعد خلال الزيارة على العاملين بالشركة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وأدوات الحماية الشخصية المتبعة، وكلف المسئولين بتنظيم تواجد المواطنين المترددين على الشركة وكذا توفير أعداد كافية من المحصلين للتيسير على المواطنين فى السداد لمنع التكدس والزحام، للحفاظ على سلامة الجميع.

وتفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك توافر أدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات، رافقه خلال الجولة أعضاء من الأمن الوطني والرقابة الادارية.

أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تفقد غرف الكشف وأماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتعرف علي آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستمع نائب المحافظ لشرحٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين بالمستشفى والمستلزمات الوقائية والطبية المتوفرة وكذا مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرف الرعاية واطمأن على حالات المرضى المتواجدين بقسم الاستقبال، وأكد على تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لكافة المرضى، مكلفًا مسئولي المستشفي بإعداد بيان متكامل بأعداد الأطباء وأطقم التمريض المتواجدين على رأس العمل اليوم الخميس وكذلك بيان بأعداد الحالات التى تم استقبالها بالمستشفى بما فيها حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة نائب المحافظ شملت أيضًا تفقد مركز صحة الأسرة بالحادقة، حيث تفقد أقسام الباطنة وتنظيم الأسرة والنسا والتطعيمات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بالمركز، كما تعرف على عدد الحالات المترددة على المركز يوميًا، وشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.

وتفقد "عماد" مركز طبي حضري السد العالى بمنطقة كيمان فارس، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا بالمركز، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية والباطنة وتعرف على رصيد الأدوية المتوفرة بصيدلية المركز وعدد الأطباء وأطقم التمريض، وكلف مديرة المركز بإعداد خطة عمل متكاملة للعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لخدمة أكبر عدد من المرضي والمترددين على المركز.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة توافر أدوات الحماية الشخصية وإلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وكذا إلتزام المركز بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.

يذكر أنه قد تم تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات والمراكز الطبية.
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية
السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الفيوم الاطقم الطبية اخبار أطقم التمريض

أخبار تهمك

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ ساعة الا ربع

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن فقدان الفنانة رجاء الجداوي الوعي

منذ يومين

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لريال مدريد قبل استئناف الليجا

منذ 18 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى طامية المركزي.. ويؤكد على تواجد الأطباء والتمريض بالاستقبال (صور)

تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم بوكيل الصحة الجديد لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا

محافظ الأقصر يجري جولة بالمستشفيات المقدمة خدماتها لمصابي كورونا (صور)

محافظ الفيوم يتفقد عددا من المستشفيات.. ويكلف بعلاج مسنة

محافظ الفيوم يشيد بدور الأطقم الطبية في أزمة كورونا (صور)

"تعليم الفيوم" تواصل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:58 م

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

12:07 م

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين