السكرتير المساعد بالفيوم يتفقد شركة الغاز للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية

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كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتفقد شركة غاز الفيوم، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من إلتزام العاملين والمواطنين المترددين على الشركة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لحمايتهم من كافة الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ورود عدة شكاوى بشأن تزاحم المواطنين على الشركة.



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السكرتير المساعد للمحافظة، تفقد شركة الغاز وأماكن انتظار المواطنين وأماكن سداد الفواتير المستحقة أو الإشتراكات الجديدة، لافتًا أن السكرتير المساعد أكد على ضرورة التباعد بين المواطنين وإلزامهم بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات البينية المقررة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.



وشدد السكرتير المساعد خلال الزيارة على العاملين بالشركة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وأدوات الحماية الشخصية المتبعة، وكلف المسئولين بتنظيم تواجد المواطنين المترددين على الشركة وكذا توفير أعداد كافية من المحصلين للتيسير على المواطنين فى السداد لمنع التكدس والزحام، للحفاظ على سلامة الجميع.



وتفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابي فيروس كورونا المستجد، وكذلك توافر أدوات الحماية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات، رافقه خلال الجولة أعضاء من الأمن الوطني والرقابة الادارية.



أشار الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد مستشفى الفيوم الجامعي، حيث تفقد غرف الكشف وأماكن العزل والحالات المحجوزة بالمستشفى وذلك للاطمئنان على سير العمل، والتعرف علي آليات صرف العلاج اللازم للحالات الإيجابية، واستمع نائب المحافظ لشرحٍ من الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب حول أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين بالمستشفى والمستلزمات الوقائية والطبية المتوفرة وكذا مستلزمات الوقاية الشخصية الخاصة بالأطباء وأطقم التمريض.



كما تفقد نائب المحافظ مستشفى الفيوم العام، حيث تفقد قسم الاستقبال وغرف الرعاية واطمأن على حالات المرضى المتواجدين بقسم الاستقبال، وأكد على تقديم الرعاية العلاجية اللازمة لكافة المرضى، مكلفًا مسئولي المستشفي بإعداد بيان متكامل بأعداد الأطباء وأطقم التمريض المتواجدين على رأس العمل اليوم الخميس وكذلك بيان بأعداد الحالات التى تم استقبالها بالمستشفى بما فيها حالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جولة نائب المحافظ شملت أيضًا تفقد مركز صحة الأسرة بالحادقة، حيث تفقد أقسام الباطنة وتنظيم الأسرة والنسا والتطعيمات، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الوقائية بالمركز، كما تعرف على عدد الحالات المترددة على المركز يوميًا، وشدد على حسن معاملة المرضى وتقديم الرعاية الطبية الشاملة لهم.



وتفقد "عماد" مركز طبي حضري السد العالى بمنطقة كيمان فارس، للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية والعلاجية لمصابى فيروس كورونا بالمركز، حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية والباطنة وتعرف على رصيد الأدوية المتوفرة بصيدلية المركز وعدد الأطباء وأطقم التمريض، وكلف مديرة المركز بإعداد خطة عمل متكاملة للعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لخدمة أكبر عدد من المرضي والمترددين على المركز.



وشدد نائب المحافظ على ضرورة توافر أدوات الحماية الشخصية وإلتزام الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية، وكذا إلتزام المركز بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية.



يذكر أنه قد تم تشكيل لجان فرعية برئاسة نائب المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء من الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للإشراف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، من خلال آليات واضحة ورؤية متكاملة للعمل للمتابعة الدورية والمرور اليومي على المستشفيات والمراكز الطبية.

