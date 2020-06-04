شركة عالمية: "كورونا" تدفع جهود تطوير أجهزة الحاسب الشخصي حول العالم

قال داريل وارد، النائب الأول للرئيس لمجموعة منتجات العملاء في دِل تكنولوجيز: "تلعب أجهزة الكمبيوتر دوراً محورياً في إعادة تشكيل طريقة عملنا، حتى أنها تتوقع ما نحتاجه لتحسين إنتاجيتنا. فمنذ لحظة تسجيل دخولك في بداية يوم العمل إلى آخر مؤتمر تعقده على الإنترنت، أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر يتكيف مع طريقة عملك. ولهذا فإننا نقدّم ابتكارات تُحسّن الذكاء وتُطيل عمر البطارية وتزيد قدرة مكبرات الصوت وتدعم التصميمات المدمجة وتقنية الجيل الخامس، وكل ذلك بما يتوافق مع أهدافنا في مجال الاستدامة".

من جانبها، قالت ماريبل لوبيز، مؤسسة شركة لوبيز للأبحاث التقنية والمحللة الرئيسية فيها: "من المهم جداً تحقيق التوازن المناسب بين قابلية النقل وميزات الإنتاجية. فالمهنيون يرغبون عند تشغيل أجهزتهم بالحصول على كل ما يحتاجونه لإنجاز عملهم في جهاز واحد. فهم يريدون أجهزة أقل حجماًمع شاشات أكبر، ومكبرات صوت أقوى لإجراء مكالمات بجودة فائقة، وإمكانية تبديل سريعة من الواي فاي إلى شبكة الجيل الخامس، وقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة تُعزز الأداء وتزيل ضوضاء الخلفية، أي باختصار كل ما من شأنه مساعدتهم على العمل من أي مكان بشكل أذكى وأسرع".

وأضاف أحمد الزغبي مدير حلول الأجهزة المتخصصة فى مصر وليبيا وبلاد الشام خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية الفيديو كونفرانس:"نشهد اليوم اهتماما متزايدا بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث يرغب المستخدمون فى الحصول على تقنيات ذكية وقادرة على التكيف بسرعة مع احتياجاتهم الفريدة سواء للاستخدام الشخصي أو التخصصي. ففي الوقت الحالي يقضي الناس وقتاً أطول في منازلهم، ولذلك فقد تم طرح مجموعة المنتجات التجارية الجديدة من دِل تكنولوجيز بتصاميم فريدة وميزات تضمن قدرات تنقل استثنائية وأداء بصري فائق الجودة."

وكشفت شركة دِل تكنولوجيز عن أذكى أجهزة الكمبيوتر للأعمال وأكثرها أماناً في العالم1 من خلال مجموعتها Latitude وPrecision وOptiPlex الحائزة على العديد من الجوائز، والتي تجعل العمل من أي موقع أكثر كفاءة وأماناً. وترتقي هذه الأجهزة الجديدة بالتزام شركة "دِل" بالاستدامة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والتغليف المستدام والتصميمات الموفرة للطاقة والمستوى الذهبي للتصنيف وفقاً لشهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT Gold).

ويستطيع المهنيون العمل بشكل أكثر ذكاءً باستخدام أداة Dell Optimizer3، وهي تقنية تحسين مؤتمتةتستندإلى الذكاء الاصطناعيومتوفرة الآن في أجهزة Latitude وPrecision وOptiPlex. حيث يتعلم البرنامج المدمج طريقة عمل كل شخص ويتكيف مع سلوكه لمساعدته في اختيار المهام ذات الأولوية. ويعمل هذا البرنامج في الخلفية لتحسين الأداء العام للتطبيقات4، وتسجيل الدخول والخروج بشكل أسرع وأكثر أماناً5، وتخفيف صدى الصوت وضوضاء الخلفية أثناء عقد المؤتمرات على الإنترنت، وإطالة زمن تشغيل البطارية6.