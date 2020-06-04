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انخفاض قياسي لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:58 م
بوابة الفجر
انخفضت مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو بوتيرة قياسية جديدة في أبريل لكن ليس بالقدر الكبير المتوقع، إذ تراجع التسوق لجميع السلع تقريبا بما في ذلك الأغذية والمشروبات خلال شهر كامل من إجراءات العزل العام التي تستهدف مكافحة فيروس كورونا في أنحاء التكتل.


وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم إن المبيعات في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 11.7 في المائة في أبريل مقارنة مع مارس و19.6 في المائة على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".
والانخفاض على أساس شهري الأكبر في بيانات يوروستات التي تعود إلى عام 1999، متجاوزا التراجع القياسي السابق المسجل في والبالغ 11.1 في المائة.


والتغير على أساس سنوي هو الأسوأ على لإطلاق في البيانات التي ترجع إلى عام 2000. ولم تسجل البيانات السنوية قبل مارس معدلا سلبيا منذ نهاية 2013. كما أنها أربعة أمثال حجم الانخفاض المسجل في فبراير 2009 أسوأ شهر في الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2008 و2009.

وكانت النقطة المتألقة الوحيدة ممثلة في ارتفاع قوي بنسبة 10.9 في المائة على أساس شهري في الطلبات عبر البريد والتسوق الإلكتروني.


وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ والأدوية والمنتجات الصحية انخفاضا، على الرغم من أنها ارتفعت على أساس سنوي بعد عمليات تخزين واسعة النطاق في مارس. وكان أشد انخفاض في وقود السيارات والملابس والأحذية.

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