"تضامن البرلمان" توافق على الموازنة المقترحة للوزارة

أقرت لجنة التضامن بمجلس النواب بالموافقة علي الموازنة المقترحة لوزارة التضامن الإجتماعي، وذلك خلال جلستها التي عقدت اليوم لمناقشة موازنة الوزارة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعضاء اللجنة برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، والدكتور محمد أبو حامد وكيل اللجنة، والدكتورة هبة هجرس عضو اللجنة.





وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، بتفاعل وزارة التضامن الإجتماعي مع أزمة فيروس الكورونا وقيامها بحشد كافة الإمكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الأزمة في ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومة، ووفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن المصري مهما كانت التكلفة.





من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكتر من ١٥ مليون مواطن.





وأوضحت القباج أن ٥٢٪؜ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪؜ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪؜ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪؜ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪؜ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪؜ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.





وأشارت القباج إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.





وأكدت القباج أن ٦٧٪؜ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجل لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم اكثر من ٣١ مليون مواطن.





وأضافت القباج أنه تم ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم ميكنة تظلمات تكافل وكرامة حتى نتغلب على الأزمة الحالية ولا نجبر المتظلم على الذهاب إلى الإدارات الاجتماعية، لتبلغ عدد التظلمات حتى الآن ١٠٩ آلاف تظلم تم معالجة ٣٨٪؜ منهم وجاري العمل على الانتهاء من الباقي، مضيفة أنه لن نستطيع الانتهاء منهم إلا بتغيير الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا لان٦ نسبة كبيرة من التظلمات يستلزم الفصل فيها عمل تحقق ميداني قد لا تسمح الظروف به هذة الأيام.



