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كريستين لاجارد تتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7 %

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
أعلنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو الذي تعرض لضربة موجعة جراء فيروس كورونا المستجد سيشهد انكماشا كبيرا نسبته 8.7 في المائة في 2020 قبل أن ينتعش العام المقبل.


وقالت لاجارد إنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد المنطقة نموا نسبته 5.2 في المائة العام القادم و3.3 في المائة في 2022، محذرة من أن مستوى الركود هذا العام "سيعتمد بشكل أساسي على مدة وفعالية إجراءات احتواء" الفيروس إضافة إلى السياسات الرامية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة.

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