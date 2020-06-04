وزير التموين: استلام 3.3 مليون طن قمح محلى منذ بدء التوريد





تلقى على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من غرفة العمليات المركزية لمتابعة التوريد بديوان عام الوزارة يفيد بأنه قد تم استلام 3.3 مليون طن من محصول القمح المحلي منذ فتح باب التوريد في 15 إبريل 2020.







