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ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى 419

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في اليمن، اليوم الخميس ، ارتفاعًا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 419 بما فيها 95 حالة وفاة.

 

وقالت وزارة الصحة اليمينة، إن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا بـ20 إصابة وثماني وفيات مقارنة مع الإحصاءات التي نشرتها الوزارة مساء أمس.

 

وأشارت الوزارة إلى تسجيل وفاتين في محافظة لحج وحالة شفاء في محافظة المهرة ليرتفع الإجمالي إلى 80 وفاة و14 حالة شفاء.

 

وأظهرت آخر بيانات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح أكثر من 360 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين 5.8 مليون في مختلف أنحاء العالم.

 

وأضافت الجامعة الأمريكية، أن عدد حالات الوفاة بسبب كورونا بلغ حتى صباح اليوم الجمعة، 360 ألفا و332 شخصا، حيث تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 4644 حالة وفاة في مختلف أنحاء العالم.

 

وبلغ عدد المصابين 5 ملايين 813 ألفا و919 مصابا، وبحسب الأرقام تم تسجيل 118 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في مختلف أنحاء العالم.

 

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد للوفيات بلغ حتى الآن نحو 102 ألف، فيما تجاوز عدد المصابين فيها 518 ألف مصاب.

 

وسجلت بريطانيا ثاني أكبر حصيلة وفيات حتى الآن بلغت نحو 38 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا بحصيلة تجاوزت أكثر 33 ألف حالة وفاة، وفي المرتبة الرابعة فرنسا بـحصيلة بلغت 28665 وفاة، تليها إسبانيا بـحصيلة بلغت 27119 وفاة.

 

وفي البرازيل تم تسجيل ارتفاعا حادا في عدد الوفيات وكذلك عدد المصابين، في الأيام الأخيرة، حيث توفي حتى الآن 26754 شخصا، وحلت الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المصابين بحصيلة تجاوزت 438 ألف مصاب.

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