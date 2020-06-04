Advertisements

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:41 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
آية حمروشي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تكامل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي، مع الجهود التي تبذلها الصحة، والوزارات والجهات المعنية الأخرى، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتخطي تلك الأزمة التي تعاني منها دول العالم.

جاء ذلك خلال ستعراضه اتقريرًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تبذلها الوزارة في مكافحة فيروس كورونا، والامكانات التي تمتلكها للمواجهة.

مستشفيات العزل لمصابي كورونا
واستهل الوزير التقرير بعرض موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر لمرضى فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنها موزعة في 18 جامعة، بسعة 6397 سريرًا، و907 غرف رعاية مركزة، و712 جهاز تنفس صناعي.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تم علاجها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي 5808 حالات، تماثل للشفاء منها 4318 حالة حتى الآن، موضحًا أن المستشفيات والمدن الجامعية في نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، المخصصة بها 3695 سريرًا حاليًا، لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن هناك أسرة اضافية ستدخل الخدمة هذا الشهر.

أما خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، فقد أوضح الوزير موقف كل مستشفى جامعي تقدم خدمات العزل الصحي والعلاجي لمرضى الكورونا، وهي: مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط، بسعة 115 سريرًا، و5 أسرة رعاية مركزة، و7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى كلية الطب بجامعة الفيوم، بسعة 100 سرير، ومستشفى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق، بسعة 250 سريرًا، و26 سرير رعاية مركزة، و21 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى طلبة الجامعة بجامعة الإسكندرية، بسعة 146 سريرًا، و18 سرير رعاية مركزة، و8 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى بني سويف الجامعي، سعة 80 سريرًا، منها 12 سرير رعاية مركزة، و12 جهاز تنفسي صناعي، ومبنى العيادات الخارجية بأسوان الجامعي، ويضم 50 سريرًا.

موقف المستشفيات الجامعية
كما عرض وزير التعليم العالي، موقف المستشفيات الجامعية التي يتم إعدادها لدخول خدمة العزل الصحي والعلاجي لمرضى الكورونا خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسماعيلية، وتشمل: مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، بسعة 113 سريرًا، و20 سرير رعاية مركزة، و7 أجهزة تنفس صناعي، ومستشفى المنصورة الجامعي، سعة 80 سريرًا، و20 سرير رعاية مركزة، و20 جهاز تنفس صناعي، ومستشفى القلب والصدر الجامعي بالمنيا الجديدة، بسعة 80 سريرًا، و18 سرير رعاية مركزة، و12 جهاز تنفس صناعي.

وعرض موقف المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل أو حجر صحي، مؤكدًا أن إجمالي الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية على مستوى الجمهورية وعددها 26، هو 69 ألف سرير.

وأكد أن هناك 12 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية مخصصة كمستشفيات عزل، الطاقة الاستيعابية لها تبلغ 3491 سريرًا، استقبلت حتى الآن، 4772 حالة، يغادر منها من يتماثل للشفاء ليحل آخر محله.

وأضاف أن هناك 12 مدينة جامعية أخرى مخصصة كمستشفيات حجر صحي، طاقتها الاستيعابية 5833 سريرًا، استقبلت نحو 12568 حالة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا الفجر

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ 41 دقيقة

الحكومة توضح حقيقة معاقبة سائقي السيارات الخاصة لعدم ارتداء الكمامة

منذ أقل من ساعة

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ 35 دقيقة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في صفقة انتقال ستيرلينج إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 4 ساعات

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

5 رسائل من وزير الصحة لطمأنة المصريين في مواجهة كورونا

إجراءات الحكومة الجديدة لمواجهة كورونا

تعرف على خريطة مستشفيات العزل في مصر

تجهيز المدينة الجامعية بالفيوم لاستيعاب إصابات كورونا

آداب الفيوم تحذر من اللجوء للمكتبات لشراء الأبحاث وتتوعد المخالفين

جامعة الفيوم تنعي وفاة رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعية متأثرًا بأصابته بكورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين