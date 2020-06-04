Advertisements

نقابة الأطباء تخاطب الصحة بشأن إجازات رعاية الطفل

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:34 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص أجازات رعاية الطفل للطبيبات.

وأشارات النقابة الي امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات أجازات رعاية الطفل للطبيبات وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا، ويحدث ذلك على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم ۷۲ من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

أما من الناحية الموضوعية فأوضحت النقابة، انه من المعلوم أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الإجتماعي والحرص من إنتقال العدوى فان الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف إنتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع إحتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار. 

وأكدت النقابة أنه في الوقت الذي قرر فيه السيد رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال ۱۲ عاما فأقل في كل القطاع الحكومي وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها!.

وفي نهاية خطابها طالبت النقابة من وزارة الصحة سرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الإمتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رعاية طفل بوابة الفجر الفجر الصحة الاطباء اجازة

أخبار تهمك

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ 37 دقيقة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة توضح حقيقة معاقبة سائقي السيارات الخاصة لعدم ارتداء الكمامة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 4 ساعات

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ ساعتين

تطورات جديدة في صفقة انتقال ستيرلينج إلى ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رئيسة برلمانية "المحافظين" تتقدم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية

تعرف على أجازات الاجر الكامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد

الإجازات بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد

"الأطباء" تحدد الإجازات الوجوبية بأجر كامل ودون الأجر

حضانات وروضات مكة تستقبل أطفال الحجاج

أولها 6 أكتوبر.. بالتاريخ تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية في 2019

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين