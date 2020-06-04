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تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
ريهام على
واصلت صوامع وشون وهناجر محافظة الفيوم، استقبال محصول القمح من المزارعين طبقًا لأسعار التوريد ودرجة النظافة المحددة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أعمال الفرز والاستلام.

وصرح المهندس سيد حرزإالله، وكيل وزارة تموين الفيوم انه تم توريد 120 ألف طن قمح حتى اليوم، على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، مؤكدًا على انتظام أعمال توريد القمح دون أية عقبات واستلام الأقماح من المزارعين بعدد "١٣" صومعه وهنجر وشونة، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد على البلاد، وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

وأشار وكيل وزاره التموين، إلى أنه تم التشديد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقًا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الأقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد أقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولي التموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين، والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتي 15 يوليو 2020، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة.

ومن جانبه اخر نظم المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين الفيوم عدة حملات مفاجئة على الصوامع والشون والهناجر اليوم للوقوف على أعمال التوريد ومراجعة الإجراءات وشروط التوريد وفقًا لمواصفات الجودة والسلامة، لافتًا إلى تحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

وشدد وكيل وزارة التموين، على أن يكون التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التى تساعد على إنجاح موسم الحصاد، مشيرا إلى أننا نعمل على قدم وساق من أجل استقبال القمح إلى صوامع ونهاجر وشون المحافظة، وذلك لتحقيق فائض كبير من القمح.
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)
تموين الفيوم: تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء استلام الأقماح (صور)

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