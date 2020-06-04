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كوريا الجنوبية تسجل أكبر عجز في الحساب الجاري منذ عقد من الزمان

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
كشفت بيانات صدرت اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت في شهر أبريل الماضي أكبر عجز في الحساب الجاري للبلاد منذ ما يقرب من عقد، وذلك بسبب الانخفاض الحاد في الصادرات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي والتي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية سجلت البلاد عجزا في الحساب الجاري بقيمة 3.12 مليار دولار في أبريل وهو الأكبر منذ يناير 2011.

وبحسب الوكالة يأتي العجز بعدما سجلت كوريا الجنوبية في أبريل من 2019 أول عجز في الحساب الجاري منذ 84 شهرا وهو ما يرجع في الغالب إلى ما أطلق عليه البنك المركزي "زيادة موسمية غير عادية في مدفوعات الأرباح".

وانخفضت صادرات البلاد بنسبة 24.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 36.9 مليار دولار في أبريل الماضي في حين تراجعت الواردات بنسبة 15.9 في المائة إلى 37.8 مليار دولار أي بعجز تجاري قدره 950 مليون دولار لرابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا.

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