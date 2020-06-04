تكليفات عاجلة.. كل ما تريد معرفته عن حركة المحليات الجديدة

أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، حركة تعيينات وتنقلات مفاجأة، لقيادات الإدارة المحلية الجديدة، تضم 161 قيادة، موجها تكليفات سريعة، بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، والتعقيم، مع متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





اعتماد حركة المحليات





البداية، حينما اعتمد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تعيينات وتنقلات قيادات الادارة المحلية الجديدة، والتي تضم نحو 161 قيادة بينهم 13 سكرتيرا عاما، و7 سكرتير عام مساعد، و141 رئيس مركز ومدينة وحي (89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حي و5 ندب بديوان عام المحافظة).





حركة السكرتير العام





وشملت الحركة، ترقية طارق عبدالعظيم محمد جبر لمنصب سكرتير عام محافظة السويس، ونادر حنفي محمود عشماوي لمنصب سكرتير عام جنوب سيناء، وهشام أحمد علي شادي لمنصب سكرتير عام محافظة بني سويف.





وضمت، تعيين عبدالقادر عبدالخالق عبدالقادر النوري، سكرتير عام الفيوم، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الدقهلية، وعبدالفتاح حمدي تمام عطيي، سكرتير عام البحر الأحمر، سكرتيرًا عامًا للإسكندرية، وأشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، سكرتيرًا عامًا لمطروح، وأشرف محمد حسنين موافي، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفرالشيخ، وتعيين محمد عبدالجليل محمد النجار، سكرتير عام أسيوط، سكرتيرًا عامًا لمحافظة المنيا، ومحمد محمود أبوغنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الفيوم.





وكذلك، تعيين حاتم زين العابدين البيه، رئيس مدينة ومركز المحلة الكبرى بالغربية، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الوادي الجديد، وحسين أحمد كمال الجندي، سكرتير عام محافظة الشرقية، سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسيوط، ومحمد عبدالفتاح آدم عثمان، سكرتير عام محافظة المنيا، سكرتيرًا عامًا لمحافظة الأقصر، واللواء محمد كمال البنداري، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، سكرتيرًا عامًا لمحافظة البحر الأحمر.





اختيار القيادة الجديدة





لم يقع اختيار وزير التنمية المحلية، على القيادة الجديدة من فراغ، حيث عكفت الوزارة، على دراسة الحركة منذ أسابيع وإجراء تقييم ومتابعة لأداء جميع القيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل على تحقيق الرؤية التنموية للدولة في المحافظات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





تكليفات للقيادة المحلية الجديدة





وعلى الفور، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القيادات المحلية بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة ومنع مخالفات البناء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والتعقيم ومتابعة الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وطالب كافة القيادات الجديدة بالتواجد بين المواطنين لسماع مشكلاتهم بصورة دائمة والعمل على حلها، مؤكدًا على أن الاستماع لشكاوى المواطنين وسرعة حلها معيار رئيسي في تقييم قيادات الإدارة المحلية للحصول على رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.



