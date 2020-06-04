أبطال "100 وش" مع عمرو الليثي على "النهار" السبت المقبل

في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس" واحتفالية فنية بأسرة مسلسل "١٠٠ وش" يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثي، نخبة من النجوم المشاركة في المسلسل في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي شاشة النهار.

ويحل النجوم مصطفى درويش ودينا ماهر ومحمد عبد العظيم وزينب غريب ضيوفا بالبرنامج، وتتناول الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن المسلسل تذاع لأول مرة، والذي نال اعجاب المشاهدين بالأداء الدرامي والكوميدي لنجومه آسر ياسين ونيللي كريم، وباقي النجوم.

كما تتخلل الحلقة مداخلات تليفونية مع نجوم العمل، وأيضا عدد من الفقرات الكوميدية المتنوعة.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري وﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد وائل وعمرو الدالي.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي "النهار".