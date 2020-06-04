نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستشفيات السنبلاوين الثلاث للفرز (صور)

واصلت قيادات محافظة الدقهلية، شن حملات موسعة للمرور على مستشفيات الفرز لمجابهة فيروس كورونا، في إطار قرارات مجلس المحافظين وتنفيذا لقرار المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة استهدفت مستشفيات السنبلاوين الثلاثة.





وتأتي الحملات تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير والذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.





وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ، اليوم الخميس، بالمرور على مستشفيات السنبلاوين الثلاث وتشمل مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى شبرا سندي المركزي ومستشفى المقاطعة المركزي بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة.





وتجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت الإشراف المباشر منه ونائبه وبرئاسة السكرتير العام للمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الفرز وعددهم 28 مستشفى على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف العمل على حل أية مشكلات طارئة فورا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الأجهزة المعنية.





وأشار قرار محافظ الدقهلية، إلى أن المرور على المستشفيات المشار إليها يستهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة وكذا مدى توافر الادوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة الازمة للمرضى.





وقامت اللجنة اليوم بتفقد المستشفيات المشار إليها، ففي مستشفى السنبلاوين العام تفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة مخازن الأدوية والمستلزمات كما تفقد صيدليات المستشفى للتأكد من توافر كافة الأدوية بها وانتظام العمل داخلها بالإضافة إلى مطبخ المستشفى وأيضًا تفقد مغسلة المستشفى.





وفي مستشفى شبر سندي المركزي تفقد "الشيخ"، مخازن المستشفى والصيدلية، مشيدا بحسن ترتيب وتصنيف الأدوية والمستلزمات بالصيدلية وتبين توافر كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات.





وأكد مدير الإدارة الصحية، على أن هناك تنسيقا كاملا بين المستشفيات الثلاثة لتدعيم المستشفى العام في حالة احتياجها لأي أدوية أو مستلزمات.



