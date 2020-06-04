الحكومة الأيرلندية تقترح تسريع إعادة فتح أجزاء من اقتصادها

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أن الحكومة اقترحت تسريع إعادة فتح أجزاء من اقتصادها لكبار مسؤولي الصحة في أيرلندا وستتخذ قرارًا يوم غدٍ الجمعة.

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، أن الحكومة اقترحت تسريع إعادة فتح أجزاء من اقتصادها لكبار مسؤولي الصحة في أيرلندا وستتخذ قرارًا يوم غدٍ الجمعة.

وقال "فارادكار" للبرلمان: "لقد قدمنا مقترحات إلى كبير الموظفين الطبيين بشأن نقل الأمور من المرحلة الرابعة إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الثانية. يدرس فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة في أيرلندا تلك الاقتراحات وستتخذ الحكومة قرارًا بشأن ذلك صباح يوم الجمعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "فارادكار" للبرلمان: "لقد قدمنا مقترحات إلى كبير الموظفين الطبيين بشأن نقل الأمور من المرحلة الرابعة إلى الثالثة ومن الثالثة إلى الثانية. يدرس فريق الطوارئ الوطني للصحة العامة في أيرلندا تلك الاقتراحات وستتخذ الحكومة قرارًا بشأن ذلك صباح يوم الجمعة"، كما أوردت وكالة "رويترز".