Advertisements

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبقاء ضمن صفوف فريقه وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار مصدر داخل النادي، إلى أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، رفض الرحيل والتمسك بالحصول على فرصته لإثبانه نفسه.

وأكد المصدر، أن الشيخ رفض عرضًا مقدمًا من النادي الإسماعيلي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.

وتلقى اللاعب، خلال المرحلة الماضية عدة عروض من أندية محلية أبرزها الإسماعيلى وإنبى ومصر المقاصة، بالإضافة لعرض أخر خارج الدوري المصري.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

بيان مهم من الأوقاف بشأن عودة فتح المساجد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 14 ساعة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الحكومة توضح حقيقة معاقبة سائقي السيارات الخاصة لعدم ارتداء الكمامة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء الحجر الصحي الإجباري للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن قضية الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

منذ يوم

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الإفريقي التونسي يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة للمصريين بشأن علاج كورونا في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

منذ نصف ساعة

الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

منذ 38 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:07 م

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

02:00 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالميًا.. اعرف السبب

02:24 م

عاجل| بشرى سارة من الحكومة بشأن مستشفيات العزل.. ونسب جديدة للشفاء

03:41 م

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

08:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين