نجم الأهلي يرفض الرحيل للإسماعيلي ويتمسك بالبقاء

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تمسك نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبقاء ضمن صفوف فريقه وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأشار مصدر داخل النادي، إلى أن أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، رفض الرحيل والتمسك بالحصول على فرصته لإثبانه نفسه.



وأكد المصدر، أن الشيخ رفض عرضًا مقدمًا من النادي الإسماعيلي، للظفر بخدماته على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.



وتلقى اللاعب، خلال المرحلة الماضية عدة عروض من أندية محلية أبرزها الإسماعيلى وإنبى ومصر المقاصة، بالإضافة لعرض أخر خارج الدوري المصري.



ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.