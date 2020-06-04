فرنسا تتوقع ارتفاع العجز العام للبلاد إلى 11,4 %

أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أن العجز العام للبلاد سيرتفع إلى 11,4 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، أي أكثر من نسبة 9,1 % تحدثت عنها تقديرات سابقة، بسبب الانخفاض في النشاط والإنفاق الهائل المخصص لدعم الاقتصاد بحسب "الفرنسية".









وقال الوزير الفرنسي لمحطة فرانس 2 التلفزيونية "نواجه مزيدا من المديونية" لأننا "أنفقنا الكثير من المال" لكن "الوضع تحت السيطرة".









وحذر من أن الدين بذلك سيرتفع أكثر مما كان متوقعا حتى الآن بواقع 115 % من إجمالي الناتج المحلي، من دون الإفصاح عن رقم دقيق. وسيبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 220 مليار يورو هذا العام، والضمان الاجتماعي أكثر من 52 مليار يورو.









وسجل العجز في العام الماضي 3 % من أجمالي الناتج المحلي والدين 98,1 %.









وأعتبر دارمانان أن هذه الأرقام قد تكون مقلقة، لكنه اضاف "نلحظ على أي حال عودة التعافي الاقتصادي بعد فك الإغلاق هذا".







