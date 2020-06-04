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تراجع صادرات ماليزيا بنسبة 23.8 % في أبريل

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
تراجعت صادرات ماليزيا بنسبة 23.8 % على أساس سنوي في أبريل، وهو أكبر تراجع لثالث أغنى اقتصاد في جنوب شرق آسيا منذ ذروة الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل أكثر من 10 سنوات وفقا لـ "الألمانية".


وقال كبير الإحصائيين في الحكومة، محمد عزير محيدين، اليوم الخميس إن صادرات شهر أبريل سجلت "أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2009"، وهو ركود أرجعه الخبير لغلق الاقتصاد الماليزي إلى حد كبير في الفترة من 18 مارس إلى 4 مايو خلال حظر صارم يهدف إلى وقف زيادة حالات الإصابة بوباء كورونا.


وانخفض إجمالي التجارة الماليزية في أبريل بنسبة 16.4 %، وهو ما قالت وزارة التجارة والصناعة إنه جاء نتيجة "اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد العالمية" بسبب الوباء.


وانكمشت القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز الطبيعي المسال بأكثر من 20% مع تراجع الطلب العالمي وانخفاض الأسعار. كما تراجعت الصادرات الكهربائية وصادرات الإلكترونيات بنسبة 20%، حيث تضررت بشدة من توقف عمل سلاسل التوريد العالمية.


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