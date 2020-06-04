المناطق الريفية بالهند تشهد ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة بكورونا

بدأت المناطق الريفية في الهند تشهد ارتفاعًا حادًا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن ملايين العمال المهاجرين العائدين من المدن الكبرى والمحاور الصناعية يجلبون معهم الفيروس إلى المنزل، وفقًا للبيانات المجمعة من سبع ولايات هندية.





وقال المسؤولون، إن الارتفاع في عدد الحالات كان تحديًا جديدًا للسلطات الصحية في البلاد، حتى في الوقت الذي تكافح فيه من أجل التحقق من تفشي المرض في المدن وسط تخفيف الإغلاق لمدة شهور. تجاوزت الحالات المؤكدة في الهند 200 ألف حالة يوم الأربعاء. يقول بعض الخبراء، إن الذروة لا تزال على بعد أسابيع، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال الدكتور نعمان شاه، اختصاصي الوبائيات والطبيب الذي يقدم المشورة بشأن فيروس كورونا لفريق عمل تابع للحكومة الفيدرالية، إن تفشي الأرياف قد يكون "مدمرًا" نظرًا لعدم كفاية عدد الأطباء والمرافق الصحية.





وأضاف "شاه"، الذي يقيم في المناطق الريفية في وسط الهند: "مستويات عالية من انتشار المرض المشترك، ومستويات عالية من نقص التغذية وضعف البنية التحتية الصحية، هذه مجرد وصفة لارتفاع معدل الوفيات".





في ولاية بيهار الشرقية، أظهرت البيانات الرسمية أنه من بين 3872 حالة اصابة بالفيروس المسجلة حتى 1 يونيو، تم ربط 2،743 من العمال المهاجرين الذين عادوا بعد 3 مايو، عندما بدأت الحكومة في تشغيل القطارات والحافلات للحد من النزوح سيرًا على الأقدام.





تم تعليق جميع وسائل النقل في الهند في أواخر مارس، عندما أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن إغلاق على مستوى البلاد في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.





وأظهرت البيانات، أن معظم هؤلاء العمال الذين ثبتت إصابتهم في بيهار جاءوا من العاصمة الهندية نيودلهي والولايات الغربية الأكثر صناعية في ماهاراشترا وجوجارات.





وقال كبير مسؤولي الصحة، نيتين مادان كولكارني، إن العمال العائدين من غرب الهند أثاروا ارتفاعًا كبيرًا في الحالات في جهارخاند، وهي ولاية شرقية فقيرة تحد بيهار.





وأضاف "كولكارني" لـ"رويترز": "بعد 2 مايو، مهما كانت الحالات الإيجابية التي وصلتنا، 90٪ منهم تقريبًا من العمال المهاجرين. ولدى الولاية حاليًا 752 حالة مؤكدة، ارتفاعًا من 111 في 1 مايو".





مع اندفاع العمال المهاجرين إلى قراهم، تواجه بعض الولايات التي تعاني من عبء ثقيل حالي موجة ثانية من الإصابات.





وفي ولاية ماهاراشترا، التي تمثل نحو 75.000 حالة إصابة تمثل ثلث إجمالي الحالات في البلاد، قال المسؤولون في بعض المناطق الريفية، إن مراكزهم الصحية التي تديرها الدولة تعاني من التدفق.



