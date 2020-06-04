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صفر%.. المركزي الأوروبي يبقي معدلات الفائدة عن أدنى مستوى تاريخي

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على معدل الفائدة عن أدنى مستوى تاريخي يبلغ صفر في المئة و  عزز البنك من برنامجه الطارئ لمواجهة وباء كورونا بمبلغ 600 مليار يورو ( 675 مليار دولار) بحسب الألمانية ويمدد برنامجه للطوارئ في مواجهة كوفيد-19 حتى صيف 2021، ويخصص 600 مليار يورو إضافية  لمواجهة وباء كورونا

 
ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.


وقال البنك المركزي الأوروبي "استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر".


وأظهر مسح أمس الأربعاء أن شركات منطقة اليورو عانت من انكماش مدمر آخر للأنشطة في مايو أيار وبينما توجد مؤشرات على أن الأسوأ انتهى فإن العودة إلى النمو قد تستغرق شهورا.
 

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