صفر%.. المركزي الأوروبي يبقي معدلات الفائدة عن أدنى مستوى تاريخي

أبقى البنك المركزي الأوروبي اليوم على معدل الفائدة عن أدنى مستوى تاريخي يبلغ صفر في المئة و عزز البنك من برنامجه الطارئ لمواجهة وباء كورونا بمبلغ 600 مليار يورو ( 675 مليار دولار) بحسب الألمانية ويمدد برنامجه للطوارئ في مواجهة كوفيد-19 حتى صيف 2021، ويخصص 600 مليار يورو إضافية لمواجهة وباء كورونا





ويستهدف التحرك توفير مساحة للتنفس للحكومات التي تعاني من عجز كبير في الميزانية لتخفيف أثر أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.









وقال البنك المركزي الأوروبي "استجابة للمراجعة النزولية المرتبطة بالجائحة للتضخم خلال أفق التوقعات، فإن توسعة برنامج الطوارئ لمشتريات الجائحة سيحدث المزيد من التيسير في موقف السياسة النقدية العامة، ويدعم ظروف التمويل في الاقتصاد الحقيقي، على الأخص للشركات والأسر".







