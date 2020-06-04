"الساحة الفنية تفتقدك بشدة".. نادية الجندي تُحيي ذكرى ميلاد الراحل محمود عبدالعزيز

حرصت الفنانة نادية الجندي، على إحياء ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز، بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جمعتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعلقت على الصورة قائلة :"صديقي العزيز النجم الكبير محمود عبدالعزيز، اليوم ذكري ميلادك كنت الصديق والأخ أنت فنان لن تعوض، صاحب البهجة في الفن العربي، والساحة الفنية تفتقدك بشدة رحلت بجسدك عنا ولكن أعمالك الخالدة مازالت موجودة وعايشة بين الناس، ربنا يرحمك يارب"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

والجدير بالذكر أن نادية الجندي خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة " من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، إبراهيم محسن، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عادل، روجينا، مصطفى أبو سريع، سليمان عيد، خالد أنور، أحمد جمال السعيد، مايان السيد.