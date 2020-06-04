مفاجأة.. إيكاردي سلاح باريس لمنع انتقال بيانيتش إلى برشلونة

كشفت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية ، عن خطة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمنع انتقال النجم الصربي بيانيتش لاعب يوفنتوس إلى برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن باريس سان جيرمان يخطط لإجراء صفقة تبادلية مع يوفنتوس في الصيف المقبل.

ويصر باريس على ضم نجم يوفنتوس ميراليم بيانيتش، على الرغم من حقيقة أن برشلونة لديه بالفعل اتفاق مع لاعب خط الوسط البوسني.

وعلى الرغم من رغبة بيانيتش الواضحة في الانتقال إلى برشلونة، الا أن باريس سان جيرمان على ثقة من أنه سيستفيد من عدم الاتفاق بين البارسا واليوفي، وسيكون الفريق الباريسي على استعداد أن يدرج ماورو إيكاردي في عملية نقل بيانيتش.

وكان باريس قد قام بشراء المهاجم الأرجنتيني إيكاردي من إنتر ميلان مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمكافآت بعد استعارته هذا الموسم، إلا انهم سيضحون به بعرضه على يوفنتوس في صفقة تبادلية لضم بيانيتش.