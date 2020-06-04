كارثة.. تحذير من تناول الفيتامينات والزنك دون إشراف طبي

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن هناك 8 وفيات بين الصيادلة، وأعداد رهيبة من المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، لاقتًا إلى أن الصيدليات خط الدفاع الأول وتعمل على مدار الساعة، وكل شخص لديه أعراض يتوجه للصيدليات، ومعظم الحالات المتواجدة بالمستشفيات تم تحويلها من خلال الصيدليات.





وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أن هناك عدة عوامل ساهمت في نقص بعض الأدوية، تمثلت في توقف الانتاج خلال فترة إجازة العيد، إلى جانب زيادة أعداد الإصابات والذي أصاب الناس بالذعر والتكالب على الأدوية، فضلًا عن انتشار برتوكولات وهمية لعلاج فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وحذر نقيب صيادلة القاهرة، من تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، منوهًا بأن تناول الزنك بدون إشراف طبي قد يؤدي لمشاكل كبيرة لمن يعاني من قصور في الكبد او الكلي أو للسيدة الحامل، مشددًا على أن فيتامين د يعتبر عبء على مرضى قصور الكبد ولابد أن يتم تناولها بناءً على وصفة الطبيب، لافتًا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص 8 مليون شنطة علاج للمخالطين لمصابي كورونا، ويتم توزيعها مجانًا، وهناك زيادة في عدد مستشفيات العزل لاستقبال جميع المصابين.





وأكد أن جميع أدوية برتوكول علاج فيروس كورونا يتم تصنيعها محليًا، وهناك كميات وفيرة من المواد الخام لإنتاجها، ولا يوجد أي نقص نهائيًا، مشددًا على أن الادوية مسعرة جبريًا، ولا يمكن لصيدلي زيادة جنيه واحد أعلى من السعر المدون على العبوة، متوقعًا زيادة كبيرة في إنتاج هذه الأدوية خلال أسبوع بعد توجيه وزارة الصحة بزيادة الانتاج من هذه الأدوية.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.



