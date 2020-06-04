بوسي شلبي تُحيي ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى ميلاد زوجها النجم الكبير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "بوسي" علي الصورة قائلة :"عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره، لأنه كان يوم سعادة لي، ويوم خاص لي، سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا، وهديتي لك والناس اللي بتحبك الدعاء والصدقة، وحشتني وبحبك".

وتفاعل عدد من نجوم الفن معها، فعلقت الفنانة بشرى: "تعيشي وتفتكري"، بينما علقت النجمة نادية الجندي: "الله يرحمه، تعيشي وتفتكري".

وعلق الفنان اللبناني وليد توفيق: "الله يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الجنة"، كما علقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين: "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري".