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تعليق صادم من نوال الزغبي على استخدام الفنانين للتيك توك

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أوضحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في استخدام تطبيق "تيك توك" الذي انضم إليه العديد من الفنانين في مصر والوطن العربي، خلال فترة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

وتحدثت نوال الزغبي عن رأيها في أحد اللقاءات التلفزيونية اللبنانية عن استخدام ذلك التطبيق قائلة:" تطبيق تيك توك مصمم للأطفال فعندما نرى طفلة تغني وترقص نتقبله، لكن سيدة عمرها 40 عامًا تقوم بهذه الأشياء هو أمر غير مقبول".

 

وأضافت نوال الزغبي قائلة:" بالتأكيد الفنانون سيغضبون من تصريحاتي ولكنني لن أنضم لهذا التطبيق".

 

يُشار أن نوال الزغبي قامت مؤخرًا بغناء أغنية تتر مسلسل سلطانة المعز "اتحاربت" والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع أحمد إبراهيم.

 

والجدير بالذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير، ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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