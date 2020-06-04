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أسعار الذهب فى مصر ترتفع رغم انخفاضه عالمياً.. أعرف السبب

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:24 م
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

 

 

 

أرتفعت اسعار الذهب اليوم فى مصر رغم انخفاضه عالمياً، حيث سجل الذهب ارتفاع فى سعر الجرام بمقدار 3 جنيهات عن الأمس، فى متغير جديد يشهده السوق المصري تمثل فى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لمقدار حوالى 20 قرشاً منذ بداية الاسبوع الجاري.

 

وأوضح ايهاب واصف نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم إلى 16.18 جنيه بمقدار حوالى من 5 الى 7 قروش عن سعر الامس الاربعاء أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر بحوالي 3 جنيهات للجرام رغم انخفاض سعره عالمياً بحوالى 11 دولار للأوقية لتسجل 1708 دولار.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

 

سعر الذهب عيار ١٨ : 659.15 جنيه

 

سعر الذهب عيار ٢١ : 769 جنيه

 

سعر الذهب عيار ٢٤ : 878.85 جنيه

 

سعر الجنيه الذهب : 6152 جنيه

 

السعر العالمي : 1708 دولار للأوقية

 

وكان الذهب قد شهد ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام وخصوصا خلال الربع الثاني مع تفشي فيروس كورونا المستجد فى مصر باعتباره ملاذ أمن للمستثمرين، فى ظل انخفاض أسعار العملات عالمياً وتدهور أسواق المال بسبب انسحاب المستثمرين من تلك الأسواق بعد الخسائر الكبيرة التى لحقت بها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

وشهد سوق الذهب فى مصر حالة من الركود بسبب ارتفاع أسعارة بأكثر من 80 جنيه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ثم دخول شهر رمضان المبارك الذى تتوقف فيه الأفراح والزواج وبالتالى يقل الاقبال على شراء الذهب فى ظل ضعف القوى الشرائية للمواطن المصرى وتوجيهها للأنفاق الاستهلاكي على الأكل والشراب والعلاج خلال الشهر الكريم.

 

 

 

زاد الركود مع إغلاق محلات الذهب والمجوهرات لمدة أسبوع خلال عيد الفطر المبارك في إطار الإجراءات الاحترازية التى طبقتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهو ما يعد جزء من خطة التعايش مع الفيروس التى كانت أعلنت الحكومة عن تطبيقها عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع بداية الأسبوع الجارى والتى تضمنت العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من تفشي الفيروس القاتل.

 

 

 

وكانت محلات الذهب على مستوى الجمهورية قداعلنت التزامها بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحظرت على كافة العملاء دخول المحلات دون ارتداء كمامة.

 



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