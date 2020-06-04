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الحكومة تنفي معلومات التسجيل المتداول لمدير مستشفى يتحدث عن كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المنشور المتداول والرسائل المسجلة عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن انتحال شخص صفة مدير إحدى المستشفيات، والذي يروج لإشاعات كاذبة ومعلومات زائفة عن موقف التعامل مع فيروس كورونا في مصر.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا يتم الإعلان عنها من خلال المنصات الرسمية للوزارة سواء كانت من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حسابتها الرسمية كافة متواصل الاجتماعي.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات والمعلومات المغلوطة. 

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1088 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" 
الحكومة تنفي معلومات التسجيل المتداول لمدير مستشفى يتحدث عن كورونا
الحكومة تنفي معلومات التسجيل المتداول لمدير مستشفى يتحدث عن كورونا

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