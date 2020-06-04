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حبس صاحب مخبز لاستيلائه على 7.8 مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استيلائه على 7.8 مليون جنيه من أموال الدعم.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة عين شمس لتلاعبه واختراقه نظام التشغيل واستولى على 7863484 جنيه بدون وجه حق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 3 تجار مخدرات في الإسكندرية والبحيرة

ومن ناحية أخرى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية في "الإسكندرية والبحيرة"، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء – مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

كما تابعت الإدارة نشاط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالي، عدد 3 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه.

فيما تمكنت الأجهزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة في كمين أعد له بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12،500 كيلو جرام"- مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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