الكشف عن سبب رفض أحمد حجازي الانضمام إلى الأهلي

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جاده منذ فترة مع أحمد حجازي مدافع الفريق السابق ولاعب نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما دخل نادي بيراميدز في المنافسة مع الأهلي للتعاقد مع أحمد حجازي في الصيف القادم مقابل مبلغ مالي ضخم لتدعيم خط الدفاع في الفريق بالموسم القادم.

ورفض حجازي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية سواء من النادي الأهلي أو نادي بيراميدز وأكد أنه يريد الاستمرار في صفوف نادي وست بروميتش ولن يرحل عن الفريق في الصيف.

وجاء سبب رفض حجازي لفكرة الانضمام إلى أي نادي مصري في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لأنه يرغب في الاستمرار في رحلة الاحتراف بالدوري الإنجليزي بالاضافه إلى رغبته في الحصول على الإقامة في إنجلترا.

وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.