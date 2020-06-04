ثلثين سكان مصر تنقصهم الثقة لتحضير الطعام لنفسهم ولعائلاتهم

توصل البحث الذي أعدته فتافيت، قناة الطبخ العربية الرائدة إلى أنّ ثلثين سكان مصر لا يمتلكون الثقة في المطبخ، حيث أفاد 34 في المئة منهم بأنّ لا يملكون معلومات كافية عن الوصفات ليتمكنوا من ممارسة الطهي بانتظام، وأشار 52 في المئة إلى أنهم يفتقرون للمهارات التي تمكنهم من طهي وجبات جيدة.





وذكر نصف المجيبين (48 في المئة) بأنهم يعانون من ضيق الوقت بحيث يتعذر عليهم الطهي في المناسبات العادية.





وقال 40 في المئة من المشاركين إلى أنّ لديهم مهارات محدودة للغاية أو لا يمتلكون أي مهارات لإعداد الوجبات بالإضافة إلى وجود 42 في المئة من الذين أشاروا إلى أنّ معرفتهم في الطهي تكفيهم فقط لإعداد الأساسيات، مما يشير إلى انعدام الثقة بشكل عام في المطبخ.





استجابةً للنتائج، تم إطلاق تطبيق جديد كلياً للإلهام والمساعدة في تحضير الوجبات والطبخ، بالإضافة إلى تعزيز الثقة للتجربة والإبداع في المطبخ. تطبيق المطبخ العبقري، المقدم من فتافيت، هو أول تطبيق في العالم لدورات الطبخ باللغة العربية.





يتوفر المطبخ العبقري الآن في متاجر iOS وAndroid، ويضم أكثر 120 درس طبخ من أشهر الطهاة في الشرق الأوسط وهو موطن من لأكثر من9,000 وصفة و60 فيديو لوصفات سريعة و140 حلقة من البرامج التلفزيونية، مع إضافة المزيد من المحتوى كل أسبوع.





وعلقت "ملكة المطبخ العربي" وسفيرة تطبيق المطبخ العبقري، الشيف منال العالم على النتائج: "الطبخ طريقة رائعة لخلق الذكريات مع العائلة. جزء كبير من الثقافة العربية يتمحور حول الطعام ولهذا شعرت بالحزن عندما علمت أنّ الكثير من الأشخاص لا يشعرون بالثقة الكافية للطهي مع أسرهم أو لهم. إنه شرف كبير لي بأن أكون جزءًا من إطلاق المطبخ العبقري لنتمكن من مساعدة الأشخاص، خاصةً وأننا جميعًا نقضي وقتنا في المنزل لنبقى في أمان مع عائلاتنا."





وكشف البحث أيضًا أنّ المهارات الرئيسية التي يرغب المشاركون في تحسينها في المطبخ تشمل: تعلم وصفات سريعة للوجبات السهلة (38 بالمئة)؛ كيفية إعداد الوجبات الأكثر تعقيدًا (35 في المئة)؛ تحضير المخبوزات والمعجنات (35 في المئة)؛ إعداد الطعام للمجموعات الكبيرة (25 في المئة) وتحضير اللحوم والخضروات (25 في المئة). كما عبر المشاركون عن رغبتهم في تحسين تقنيات التقطيع لديهم ومعرفة استخدام أدوات المطبخ مثل الخلاطات.





التطبيق المتاح الآن في مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وسيتم إطلاقه قريبًا في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، يقدم دورات طهي حصرية يستضيفها أشهر الطهاة المفضلين في فتافيت لإلهام الطهاة الجدد والمحنكين. كل دورة تتضمن العديد من الدروس لمساعدة الطهاة الناشئين في إتقان مهاراتهم، بما في ذلك تحضير الكوكيز مع الشيف سهى عبد الله، ومهارات المازة مع الشيف دعد أبو جابر، والوجبات النباتية مع الشيف صفاء العابد. يوفر التطبيق أيضاً برامج تلفزيونية ملهمة مثل برنامج سلمى في البيت مع الشيف سلمى سليمان، وحكاوي مع الطهاة محمد أورفه لي وطارق إبراهيم - بالإضافة إلى فيديوهات لوصفات ومهارات تساعد من تحسين مهارات المطبخ، ليكون المطبخ العبقري شريكك في المطبخ.





بينما أشار 67 في المئة من المجيبين إلى أنهم يرغبون في الطهي أكثر بشكل عام، لقد توصل البحث إلى أنّ 40 في المئة من سكان مصر يحاولون الطهي بشكل أكثر انتظامًا الآن مع قوانين حظر التجول المختلفة الي يتم فرضها في جميع أنحاء العالم.





وتابعت منال: "نظرًا للحالة التي يمر في العالم، أصبح من المهم بشكل متزايد أن يتمكن الناس من إعداد وإنشاء وجبات مغذية ولذيذة في المنزل ولهذا فإن توقيت إطلاق المطبخ العبقري مناسب جداً. إنه أكثر من مجرد كتاب طبخ رقمي، فالمطبخ العبقري هو المكون السري لتطوير المهارات وتحويل المكونات لوجبات شهية، مع توفير ما يناسب كل الأذواق والمهارات."





بعد شهر من الاشتراك المجاني، سيوفر التطبيق مقابل 39.99 جنيهًا مصريًا في الشهر أو 279.99 جنيهًا مصريًا سنويًا، تصفح غير محدود للمحتوى من البرامج التلفزيونية، ودورات الطبخ، والفيديوهات والوصفات.





وتطبيق المطبخ العبقري، المقدم من فتافيت، متاح الآن في متاجر iOS وAndroid، كما يمكن لعملاء اتصالات وفودافون أيضًا إضافة قيمة الاشتراك إلى حساباتهم الحالية.



