مؤلف "اللعبة" ينتهي من كتابة 3 حلقات من الجزء الثاني

انتهى إبراهيم صابر، مؤلف مسلسل "اللعبة" من كتابة 3 حلقات من الجزء الثاني للمسلسل، ويواصل كتابة الحلقات المتبقية، وذلك استعدًاد لتصويره في بداية شهر فبراير المقبل.

مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة في إطار اجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان هشام ماجد وشيكو وسامي مغاوري ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول، والمسلسل من إبراهيم صابر ومحمد صلاح، ومن إخراج معتز التوني.

وعرض الجزء الأول من "اللعبة" على المنصة الإلكترونية "شاهد نت"، وبعد النجاح الذي حقق في العرض الأول، قرر صناع العمل عرضه خلال السباق الرمضاني 2020.