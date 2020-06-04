ضبط 198 شخصا خالفوا قرار البناء بعدة محافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.





فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط عدد 198 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه وذلك خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.









في سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي بالمخالفة لقرار غلق المنشآت الرياضية.





وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.





وتم غلق الملعب بمعرفة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي سياق آخر، ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.





البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).





وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.









وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





تداولت بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" أنباء تفيد بوجود عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية، وتدهور الحالة الصحية لأحد المحبوسين إحتياطيًا بحجز القسم عقب الإشتباه بإصابته بفيروس "كورونا".





وكشف مصدر أمني عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود حالات مصابة داخل القسم، كما تبين أن الشخص المشار إليه محبوس إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا وحددت له جلسة تجديد بتاريخ 462020، وأن حالته الصحية جيدة.





وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين، عثر بحوزتهما قرابة 23 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.



