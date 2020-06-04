نجل زيدان يقترب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي

اقترب لوكا زيدان حارس ريال مدريد الإسباني، والمعار حاليا إلى راسينج سانتاندير من الانتقال إلى الدوري الفرنسي.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن لوكا زيدان قريب من الانضمام إلى مونبلييه الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ‘‘ماركا‘‘ الإسبانية، أن لوكا زيدان سيرحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، ويمكن أن ينتقل لخوض مغامرة جديدة في الدوري الفرنسي مع فريق مونبلييه.

وتابعت الصحيفة، أن مونبلييه تواصل مع لوكا زيدان من أجل الحصول على توقيعه هذا الصيف ليحل محل جيرونيمو رولي الذي سيعود إلى ريال سوسيداد بعد نهاية فترة إعارته.