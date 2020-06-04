تعليم كفر الشيخ يناقش أبرز الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

بحثت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعلم بكفر الشيخ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وما أعدته المديرية في هذا الشأن.





وتمت مناقشة - وفقا لبيان صحفي - توفير سبل الراحة والأمان لنقل طلاب بيلا إلى مدينة كفر الشيخ، جاء ذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور طارق عمار، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، والنائب الأسبق عن بيلا، والمهندج عز جوده، عضو مجلس الأمناء،ورئيس مجلس أمناء قلين، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام،





وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وكل العاملين بالتربية والتعليم في خدمة طلاب المحافظة وأن أبناء إدارة بيلا هم أباؤنا، مؤكدة أنه صدرت تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ؛ لتوفير سبل الراحة والأمن لأبنائنا.





وأضافت وكيل الوزارة، أن عدد طلاب الثانوية العامة 19 ألف و914 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان في 84 لجنة، كما سيؤدي 30 ألف و465 طالب وطالبة امتحان الدبلومات الفنية في 137 لجنة.

وأكدت وكيل الوزارة، يتم تعقيم وتطهير الاستراحات واللجان بشكل دوري، وتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، للحفاظ على الطلاب، مشيرًا إلى أن تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالبًا فقط.



وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المديرية انتهت من اعداد الاستراحات الازمة، لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بها، بناء على توجيهات وتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، منهم 26 استراحات لرؤساء اللجان وملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.





وأضافت وكيل الوزارة، تم توفير الادوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها المقيمين بها لتكون على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أثناء فترة إقامتهم.

وأشارت كشك، إلي أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وروعي في الاستراحات قربها من اللجان لمراعاة راحة المشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يوميًا، كما سيتم توفير المطهرات والكمامات والقفازات.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها عقدت بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، والدبومات الفنية.

وأضافت كشك، أنها شكلت لجان لمراجعة توفر كل الإجراءات الاحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، كما خصصت وكيل الوزارة حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية.





كما شكلت لجان لمتابعه جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم.





وأكدت وكيل الوزارة،أنها خصصت واتس أب للتواصل بين رؤساء اللجان والإسعاف والمطافئ والمستشفيات ومديرية الصحة للتواصل الفوري، بالإضافة لأرقام المرافق الخدمية ذات الصلة، مشيرة إلى أنها وجهت باستقبال طلاب بيلا بالمياه المبردة والبسكوت.



