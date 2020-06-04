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فايلر يوجه تحذير للاعبين وعبد الحفيظ يهدد بالعقوبات قبل عودة التدريبات

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:46 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تحذير شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق، قبل عودة التدريبات الجماعية.

وحذر فايلر، اللاعبين من أي زيادات في الوزن خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن الفريق يستعد لخوض مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما هدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، اللاعبين بتوقيع أقصى العقوبات على أي لاعب يخالف التعليمات أو عدم الالتزام بتوصيات المدير الفني.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات، منتصف يونيو الجاري تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي، بعد فترة توقف دامت لما يقرب من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوصت رئاسة الوزراء، بعودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي بداية من منتصف الشهر الجاري، وفق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

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فايلر عودة النشاط الرياضي عودة التدريبات الجماعية عودة الانشطة سيد عبد الحفيظ

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